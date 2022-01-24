Стефанчук озвучил рецепт для соседей Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук советует России сосредоточиться на собственных проблемах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"В последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину. Международная изоляция России усилилась настолько, что российские депутаты серьезно размышляют над признанием так называемых донецкой и луганской "народных республик". Имею рецепт для наших соседей: я предлагаю сосредоточиться на их собственных проблемах и не омрачать себя мифом собирания земель", – подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что для того, чтобы иметь международную поддержку и признание, стоит беспокоиться, прежде всего, об экономическом благополучии собственных граждан.

"Все остальное приведет к санкциям и остальным неприятностям. Поэтому мой совет нашим уважаемым коллегам – проводить реформы, действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения, не отступать от собственных слов. А посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в пропасть", – подчеркнул председатель ВР.

Читайте такжеУгроза со стороны России: Зеленского призвали созвать Раду на внеочередное заседаниеКроме того, он сообщил, что Рада уже на этой неделе обсудит этот вопрос.

Агрессия России против Украины – что надо знать

РФ весной 2014 года захватила украинский Крым. Российские войска также ворвались на часть Донецкой и Луганской областей. Власти РФ поддержали боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Стоит отметить, что российские власти не признают вторжение на Донбасс.

Конфликт между Украиной и Россией обострился осенью прошлого года. РФ стянула к границе с украинским государством много военных и техники. Украина и ряд ее западных партнеров заговорили об угрозе широкомасштабной агрессии РФ.

Президент США Джо Байден говорил, что если российская сторона пойдет на агрессию против Украины, то нарвется на действия, которые создадут для РФ "быстрые и тяжелые последствия".

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