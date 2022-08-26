Ранее левое крыло партии Олафа Шольца призвало к мирным переговорам и признанию "реальности, которая может не нравиться, но которая исключает дальнейшую эскалацию войны".

Все, кто призывает перестать поддерживать Украину, должны посетить Бучу.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

Он подчеркнул, что россияне несут только смерть и разрушения, а западное оружие помогает украинцам защищать своих детей.

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"Еще раз по пунктам. Российская армия несет только смерть, разрушения и пытки. Западное оружие несет мир, помогая нам защитить своих детей. Приглашаю всех, кто призывает Германию перестать помогать Украине, на экскурсию в Бучу. Обсудим ваши аргументы с семьями замученных украинцев", - подчеркнул Подоляк.

Это заявление последовало после публикации издания Spiegel, в распоряжении которого оказалось письмо представителей левого крыла Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет канцлер Олаф Шольц. Среди подписантов - несколько членов Бундестага, Европейского парламента, бывший глава Бремена Карстен Зилинг, мэр Дортмунда Томас Вестфаль и другие.

Они призывают к мирным переговорам и признании "реальности, которая может не нравиться, но которая исключает дальнейшую эскалацию войны".

"Продолжение войны приведет лишь к новым смертям и разрушениям. Нам нужно скорейшее прекращение огня как отправная точка для комплексных мирных переговоров", - говорится в письме.

Они выступают против поставок в Украину тяжелой военной техники и указывают на угрозу ядерной войны.

Также авторы письма хотят, чтобы Евросоюз усилил дипломатические усилия, чтобы склонить некоторые страны, в частности Китай, "к посреднической роли между воюющими сторонами".

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине вооружение, из которого ВСУ смогут наносить удары по территории Российской Федерации.

Перед этим депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) заявили, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере. Они подчеркнули, что безопасность и стабильность Европы сейчас защищаются в Украине, а результат этой войны будет иметь прямые последствия для Европы.

Однако министерство обороны Германии отвергло призыв коалиционных политиков поставить Украине больше оружия и, в случае необходимости, пойти на ослабление своих вооруженных сил. В Бундесвере подчеркнули, что не могут рисковать.

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