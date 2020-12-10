Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что продление действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе нужно для возможности представителей Украины продолжать переговоры по урегулированию.
Об этом он сообщил в колонке для интернет-издания «Украинская правда».
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«В Верховную Раду внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Украины. Этот процесс ежегодного продолжения происходит еще с 2014-го», - отметил Ермак.
По его словам, это решение нужно, чтобы «наши представители на переговорах могли продолжить работу».
Как сообщал УНИАН, 7 декабря депутаты от "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект №4467, который должен продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года.
Закон Об особом статусе ОРДЛО
- 6 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который на рассмотрение парламента внес тогдашний президент Петр Порошенко.
- Предполагалось, что закон будет действовать на три года. Затем его действие ежегодно продлевали.
- Согласно закону, временно особый порядок местного самоуправления вводится на три года, и «государство гарантирует, в соответствии с законом, недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей».
- Согласно закону, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривается осуществление соответствующими территориальными громадами непосредственно и через органы местного самоуправления местного самоуправления с соблюдением Конституции и законов Украины, а также введение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.
- Документом предусмотрено, что государство гарантирует право использования русского или другого языка «в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любых других языков, их свободное развитие и равноправие».
- Согласно закону, государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Закон предусматривает «возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.д.».
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