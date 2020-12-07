Инициаторы законопроекта - группа народных избранников с Александром Корниенко и Давидом Арахамией.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№4467).

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Текст законопроекта на сайте парламента пока еще не обнародован.

Авторами законопроекта являются более 50 народных депутатов от "Слуги народа", среди которых, в частности, председатель фракции Давид Арахамия.

В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" говорится о сроке, на который вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым принадлежат районы, города, поселки, села, которые определяются решением ВР.

В то же время заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что в парламент внесли проект закона об «очередном продлении на год закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", №4467».

"Дата окончания закона сейчас - 31 декабря 2020. Поэтому этот законопроект нужно принять до конца года. Голосовать будут за основу и в целом на следующей неделе", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2019 года Верховная Рада на год продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

4 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключал пролонгации закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Автор: УНИАН