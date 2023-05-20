Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с президентом Владимиром Зеленским в Хиросиме.

Премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите лидеров G7 в Хиросиме.

Как сообщает издание PA Media, при встрече два политика обнялись, после чего британский премьер похлопал украинского президента по плечу и сказал: "Рад тебя видеть. У тебя получилось (приехать – ред.)!"

На вопрос журналистов, был ли день удачным для Украины, Зеленский улыбнулся и сказал: "Большое спасибо".

Видео дня

В Twitter Сунак выложил совместный снимок с Зеленским и написал: "Украина, мы никуда не денемся".

Как уточнил Зеленский в Telegram, с Сунаком они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров в Британии 14 мая, а также двусторонние отношения и сверили позиции перед саммитом G7.

Зеленский в Японии

Президент Владимир Зеленский сегодня утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита G7.

Сегодня же лидеры G7 приняли совместное заявление по итогам саммита, где подтвердили неизменную поддержку Украины "столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира".

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