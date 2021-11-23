США и ЕС обеспокоены тревожными перемещениями российских войск вдоль украинской границы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на фоне роста обеспокоенности мирового сообщества подготовкой России к наступлению на Украину назвал "наилучшие гарантии безопасности" для Украины.

Причиной повышения уровня напряжения в Европе являются не тревожные перемещения войск РФ вдоль украинской границы, а, по мнению Пескова, невыполнение Киевом "Минских соглашений". О чем он сообщил в комментарии РИА Новости.

"Лучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта (Россия отрицает свое участие в войне на Донбассе – УНИАН) является выполнение Минских соглашений, отсутствие прогресса в их реализации – существенный триггер, который приводит к повышению напряжения в целом в Европе", – сказал Песков.

Он уточнил, что "конечно же, идет речь о темах для субстантивных переговоров".

Читайте такжеВеликобритания и США готовы предпринимать "решительные шаги" в ответ на действия РФ - глава Минобороны"И все это должно всеми сторонами в прямом диалоге обсуждаться", – сказал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, имеются ли в виду Россия, Украина и Запад, Песков ответил, что модальности должен определить МИД.

Минские соглашения: что известно

После оккупации Россией Крыма и Донбасса ЕС ввел против РФ ряд политических и экономических санкций.

12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии в то время президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских соглашений, достигнутых в сентябре 2014 года. Этот комплекс мер подписали участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Среди прочего, договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвода всего тяжелого вооружения с украинской территории. Предусмотрен обмен и освобождение всех заложников и проведение местных выборов на Донбассе.

В марте 2015 года ЕС привязал ввод санкций против РФ к выполнению российскими властями Минских соглашений.

Автор: Яна Ставская