"У людей закончились деньги": глава Днепропетровского облсовета выступил за возобновление работы малого бизнеса

Власти намерены определить режим работы, который не будет нарушать нормы карантина.

Глава Днепропетровского обласного совета Святослав Олейник заявляет о необходимости возобновления работы малого бизнеса.

Об этом сообщается на странице облсовета в Telegram.

"Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги", - пояснил чиновник.

По словам Олейника, формат работы будет определен с учетом соблюдения санитарных ограничений. "Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина - соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине завели уголовные дела из-за вспышки коронавируса в реабилитационных центрах.

Читайте также: