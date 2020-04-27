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"У людей закончились деньги": глава Днепропетровского облсовета выступил за возобновление работы малого бизнеса

10:50, 27 апреля 2020
Политика
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Олейник рассказал, как пострадал от карантина малый бизнес / фото ДнепрОГА

Об этом сообщается на странице облсовета в Telegram.

"Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги", - пояснил чиновник.

По словам Олейника, формат работы будет определен с учетом соблюдения санитарных ограничений. "Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина - соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине завели уголовные дела из-за вспышки коронавируса в реабилитационных центрах.

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