"У людей закончились деньги": глава Днепропетровского облсовета выступил за возобновление работы малого бизнеса
10:50, 27 апреля 2020Политика
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Власти намерены определить режим работы, который не будет нарушать нормы карантина.
Олейник рассказал, как пострадал от карантина малый бизнес / фото ДнепрОГА
Глава Днепропетровского обласного совета Святослав Олейник заявляет о необходимости возобновления работы малого бизнеса.
Об этом сообщается на странице облсовета в Telegram.
"Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги", - пояснил чиновник.
По словам Олейника, формат работы будет определен с учетом соблюдения санитарных ограничений. "Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина - соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое", - пояснил он.
Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине завели уголовные дела из-за вспышки коронавируса в реабилитационных центрах.
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