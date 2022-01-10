Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о безосновательности опасений касательно реализации какого-либо эскалационного сценария.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, который возглавил российскую делегацию на переговорах по вопросам безопасности между США и Россией, заявил, что РФ не намерена нападать на Украину.

Об этом Рябков сказал на брифинге в Женеве после встречи делегаций РФ и США в рамках Диалога по стратегической стабильности, сообщает "РИА Новости".

"Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории", - сказал Рябков.

По его словам, нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария.

Переговоры США и РФ: что им предшествовало

Как сообщал УНИАН, в Женеве сегодня, 10 января, представители США и РФ провели диалог по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран общались больше 7 часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, американскую – заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

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После переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия пытается вовлечь США в дискуссию о НАТО вместо того, чтобы говорить об агрессии против Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Сегодня, 10 января, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по поводу будущего членства Украины в Альянсе.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.