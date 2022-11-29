Турции не понравилось, что ЕС начал масштабную учебную миссию для ВСУ без участия Анкары.

Решение Евросоюза не консультироваться с Анкарой относительно новой миссии по оказанию военной помощи Украине является еще одним примером его стратегической слепоты.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Hurriyet.

"Мы рады видеть сотрудничество между ЕС и НАТО. ЕС начал новую миссию по оказанию помощи в сфере безопасности, и он не консультировался с Турцией. Честно говоря, для нас не важно быть частью этого, но я хотел привести это как пример того, как ЕС потерял свое стратегическое видение из-за односторонних интересов некоторых стран-членов", - сказал Чавушоглу.

"Я говорю, что нам не нужно быть частью этой миссии, потому что все знают, как мы поддерживаем Украину. Мы, безусловно, продолжим двигаться в качестве поставщика безопасности и стабильности в регионах, которые страдают от тяжелых столкновений", - заявил он.

Турецкий министр подчеркнул посредническую роль, которую играет Турция с момента начала войны в Украине 24 февраля.

"Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым, и продолжаем оказывать помощь Украине. В то же время мы предпринимаем шаги для того, чтобы взять столкновение и конфликт под контроль. Нелегко было продлить Стамбульское зерновое соглашение и реализовать его", - сказал он.

Увеличение количества жертв значительно затрудняет мирные усилия, подчеркнул Чавушоглу: "Одними осуждениями дело не решится. Вот почему мы должны действовать ради мира и быть креативными. Как Турция, мы стараемся делать именно это".

Когда они встречались в Анталии и Стамбуле на ранних стадиях войны, Украина и Россия были близки к соглашению, но увеличение количества потерь и эскалация столкновений усложняют переговоры, подчеркнул турецкий министр.

Продовольственный и энергетический кризисы, вызванные войной в Украине, обнажили слабые места Европы, и все члены Альянса должны заново открыть для себя основы европейской архитектуры безопасности после войны, заявил министр.

"Нам нужен коллективный ответ на угрозы, независимо от того, откуда они идут. Кроме того, мы не должны быть избирательными в отношении угроз. Терроризм является одной из двух основных угроз, очерченных стратегической концепцией во время мадридского саммита НАТО", - отметил он.

Тренировочная миссия ЕС для Украины

В августе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что блок подготовит украинских военных в соседней с Украиной стране.

8 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что лидеры ЕС достигли консенсуса относительно начала учебной миссии для ВСУ.

Через полторы недели было принято решение о создании миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Она получила название EUMAM Ukraine. Венгрия не поддержала создание миссии.

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС. Также будет оперативный штаб в Брюсселе для обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций.

Миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, которые содействуют проведению подготовки.

Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит почти 107 млн евро.

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