О реформировании Организации Объединенных Наций говорит едва ли не каждый новоизбранный генеральный секретарь ООН. И при этом всегда вносятся какие-то косметические изменения, которые не касаются ключевого вопроса - качественного состава Совета безопасности и применения права вето.

Относительно последнего, например, чисто теоретически изменить правила можно. Когда-то уже обсуждалось предложение ввести "государственное коллективное вето". То есть решение считалось бы заблокированным лишь в том случае, если против выступит больше одной страны по формуле "одно вето плюс один". Если бы это правило заработало, то сегодня России пришлось привлекать на свою сторону, например, Китай.

В последнее время в Украине можно услышать и о необходимости реформирования всей Организации Объединенных Наций Видео дня

Сейчас же идет обсуждение резолюции Совбеза ООН, которая была составлена в июне этого года по инициативе Лихтенштейна и активно поддерживается со стороны США. В случае ее принятия, например, Россия, которая будет пытаться применить вето на какое-то решение Совбеза, будет вынуждена идти к большой трибуне Генассамблеи ООН, чтобы уже там объяснить всем свою позицию. Чтобы такие изменения воплотились в жизнь, достаточно поработать над вопросом в течение одной сессии Генассамблеи. Условно, на это может уйти один календарный год. Но как будет на самом деле - сказать трудно. И каким будет результат сегодня никто не знает.

Возможно, это приведет к позитивным изменениям, а, возможно, и нет. Дело в том, что в Совбезе ООН и сегодня объясняются мотивы применения вето. Происходит это в выступлениях. То есть, новая процедура сможет усложнить позицию тех, кто хочет заблокировать решение, тем не менее никто не помешает постпреду России в ООН Василию Небензе и на Генассамблее ООН рассказать то, что он рассказывает на каждом заседании Совбеза.

В последнее время в Украине можно услышать и о необходимости реформирования всей Организации Объединенных Наций. Замечу, что, хотя реформировать ООН довольно сложно, это также возможно сделать. Для этого нужно "только" получить согласие 193-х членов, принять решение на уровне Генассамблеи и внести изменения в Устав ООН. После этого изменения должен одобрить Совбез ООН. А дальше нужно, чтобы все 193 парламента ратифицировали эти изменения на уровне закона. Таким образом, фактически, будет создана уже новая международная организация – условно, сохранится лишь название "ООН".

Реформа ООН еще не превратит этот орган в место принятия решений

Однако этот замысел - неосуществлен. Во-первых, из-за РФ и еще четыре страны с правом вето, которые могут заблокировать любое решение Совбеза. Во-вторых, все это не изменит ключевой проблемы того, что Совбез ООН несет ответственность за поддержание мира и безопасности в мире. А как нести такую ответственность, если агрессором является член Совбеза с правом вето - Россия?

То есть реформа ООН еще не превратит этот орган в место принятия решений. По крайней мере, по политическим вопросам, в частности поддержанию мира и безопасности.

Единственный выход - исключение России из состава ООН. И, в теории, это абсолютно возможно сделать. В частности, за незаконное занятие места Советского Союза в этой международной организации.

Вопрос лежит в юридической плоскости. Нужно, чтобы юристы обратились в Международный суд по рекомендательному решению: правильно ли Россия заняла место СССР. Это простой вопрос с единственным ответом: "да" или "нет". И, с юридической точки зрения, международный суд просто не сможет сказать "да". Он скажет "нет".

Несмотря на то, что Россия, очевидно, заявит, что не признает решений Международного суда, все остальные члены ООН могут его признать. Тогда с их стороны начнется игнорирование и непризнание полномочий российской делегации. Уже сейчас министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову непросто получить визу для участия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Фактически - это уже непризнание полномочий российской делегации. И таких "технических моментов", которые можно было бы применить для бойкота России в ООН - множество.

Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины в ООН в 2015-2019 годах