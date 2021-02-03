Верховный суд добавил, что официальное толкование Конституции об объеме полномочий президента является юрисдикцией Конституционного суда.

Верховный суд Украины отказал в открытии производства по делу об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

В ВС отметили, что юрисдикция административных судов не распространяется на дела, относящиеся к юрисдикции КСУ.

"Верховный суд отметил, что в соответствии с ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Верховный суд добавил, что правовой статус президента относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции, в частности, в этой части, как и решение вопроса о соответствии закона, иного правового акта (их отдельных положений) в отношении объема полномочий президента в Конституции Украины, также является исключительным полномочиям Конституционного суда Украины.

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Конституционный кризис в Украине

24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания. Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

28 декабря Глава КСУ Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента по отстранению Тупицкого.

Сегодня, 19 января, в ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию дела, по которому является подозреваемым. В бюро также отметили, что Тупицкий после получения уведомления о подозрении "имитирует его не вручение, не приобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место".

1 февраля стало известно, что Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности судьи КСУ. Тупицкий просил признать указ противоправным и недействительным.

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Автор: УНИАН