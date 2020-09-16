В Украине законом запрещена советская пропаганда и символика.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии.

Как сообщает "Таймер", об этом он сообщил в начале 45-й сессии Одесского горсовета 16 сентября.

«Я подписал распоряжение про созыв общественных слушаний относительно вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе прежних названий», — рассказал мэр.

После этого в зале раздались возмущённые голоса: оказывается, в мэрию проникли активисты-радикалы. «Никто не лишал голоса города-герой Одессу», — заявил им мэр.

Напомним, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

В Украине был запущен процесс декоммунизации. Памятники и символы советского прошлого были демонтированы. Тысячи населенных пунктов и улицы были переименованы.

Одесский проспект Маршала Жукова в 2016 году был переименован в проспект Небесной Сотни. Установленный там бюст Жукова демонтировали.

В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

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Автор: УНИАН