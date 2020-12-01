Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что физические лица-предприниматели (ФЛП), которые не уплатили в бюджет 8 тысяч гривень налогов в год, не имеют право на помощь от государства для бизнеса на период пандемии.
Читайте такжеВР проводит заседание: нардепы обсудят поддержку бизнеса на карантине (онлайн)Свое мнение по этому поводу она высказала 29 ноября во время заседания комитета, которое транслировалось в YouTube.
«Должно быть железное правило: ты заплатил налоги – государство тебе помогает... я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тысяч гривень. Хочу посмотреть, честно, - заявила она. – Суммы, которые мы выплачиваем, они соразмерны, но государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит налоги».
При этом Третьякова для примера привела опыт Германии, где, по ее словам, предприниматели получают помощь, меньше размера уплаченных ими налогов.
Как известно, в Верховной Раде должны рассмотреть законопроекты, которые будут предусматривать одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривень для предпринимателей на время действия противоэпидемических ограничений.
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