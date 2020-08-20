Опубликован рейтинг самых влиятельных людей Украины

Возглавляет рейтинг самых влиятельных президент Украины и бывший комик Владимир Зеленский.

В Украине представили рейтинг 100 самых влиятельных людей страны.

Рейтинг составлен журналом Новое время совместно с экспертами.

Возглавляет список президент Украины и бывший комик Владимир Зеленский.

На втором месте эксперты расположили самого богатого человека Украины, олигарха Рината Ахметова. Третью строчку занял министр внутренних дел Арсен Аваков.

В пятерку вошли глава Офиса президента Андрей Ермак и нардеп ОПЗЖ, куму Путина Виктор Медведчук.

Читайте такжеПорошенко вошел в тройку украинских миллиардеров по версии Forbes

В первой десятке оказались также бизнесмен Игорь Коломойский, экс-президент и нардеп Петр Порошенко, первый помощник президента Сергей Шефир, бизнесмен Виктор Пинчук, генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Премьер-министр Денис Шмыгаль расположился на 11 месте, а глава Верховной Рады Дмитирй Разумков - на 12-м.

Мэр Киева Виталий Кличко оказался на 14-м месте, министр здравоохранения Максим Степанов на 17-м, глава Укравтодора Александр Кубраков на 18-м.

Секретарь СНБО Алексей Данилов оказался на 27 строке рейтинга самых влиятельных. Его обогнали глава СБУ Иван Баканов (21-й), глава НАБУ Артем Сытник (22-й), глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (26-й).

Самые влиятельные украинцы

Журнал "Фокус" в конце декабря 2019 года составил традиционный рейтинг самых влиятельных людей в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий