Опубликован рейтинг самых влиятельных людей Украины
В Украине представили рейтинг 100 самых влиятельных людей страны.
Рейтинг составлен журналом Новое время совместно с экспертами.
Возглавляет список президент Украины и бывший комик Владимир Зеленский.
На втором месте эксперты расположили самого богатого человека Украины, олигарха Рината Ахметова. Третью строчку занял министр внутренних дел Арсен Аваков.
В пятерку вошли глава Офиса президента Андрей Ермак и нардеп ОПЗЖ, куму Путина Виктор Медведчук.
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В первой десятке оказались также бизнесмен Игорь Коломойский, экс-президент и нардеп Петр Порошенко, первый помощник президента Сергей Шефир, бизнесмен Виктор Пинчук, генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Премьер-министр Денис Шмыгаль расположился на 11 месте, а глава Верховной Рады Дмитирй Разумков - на 12-м.
Мэр Киева Виталий Кличко оказался на 14-м месте, министр здравоохранения Максим Степанов на 17-м, глава Укравтодора Александр Кубраков на 18-м.
Секретарь СНБО Алексей Данилов оказался на 27 строке рейтинга самых влиятельных. Его обогнали глава СБУ Иван Баканов (21-й), глава НАБУ Артем Сытник (22-й), глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (26-й).
Самые влиятельные украинцы
- Журнал "Фокус" в конце декабря 2019 года составил традиционный рейтинг самых влиятельных людей в Украине.
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