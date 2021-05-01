Нардеп заставил главу таможни повторять за собой: "Говорите, венгры - наши друзья".

Народный депутат от "Слуги народа" и председатель Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко во время поездки в Ужгород устроил "разборки" с исполняющим обязанности главы местной таможни Николаем Пожо.

Сначала Тищенко отметил, что на таможне большие очереди, на которые "смотрит вся страна", после чего позвал к себе Пожо и попросил объяснений, сообщает НВ.

"То есть венгры во всем виноваты?.. При чем здесь венгры? Вы услышьте меня, пожалуйста: это наши соседи. Венгрия - страна, которая является нашим самым главным стратегическим партнером. И не надо на них кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты, они наши друзья! Они наши друзья! Говорите, венгры - наши друзья! Говорите, венгры - наши друзья! Венгры - наши друзья! На двух языках говорите!", - обратился Тищенко к главе таможни.

Читайте такжеВсе скандалы с Николаем Тищенко: как нардеп нарушал карантинПожо повторил слова нардепа, однако отметил, что очередей нет, на что Тищенко ответил: "Я вижу, что вы ее (очередь - УНИАН) разогнали, потому что знали, что я еду. Говорите, что венгры - наши друзья! Говорите на камеру, чтобы это все знали".

Пожо снова повторил слова Тищенко, и тогда нардеп успокоился.

"Все слышали? Руководитель таможни сказал "венгры - наши друзья". И чтобы я больше не слышал, что венгры в чем-то виноваты, потому что они там что-то пропускают, что-то нет", - добавил Тищенко.

"Говорите: венгры - наши друзья".

Николай Тищенко во время своей рабочей поездки в Ужгород выдвинул претензии о нерабочих туалетах к главе таможни pic.twitter.com/ltBdCAnzJ0 — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Затем нардеп решил выяснить у Николая Пожо, когда будет достроен туалет. Глава таможни сказал, что через месяц выделенные на это средства начнут "осваивать". Тищенко попросил его сказать это "всей стране".

"Мы приедем, я вернусь через месяц, лично проверю положение вещей", - пообещал в придачу нардеп.

Николай Тищенко выясняет с главой таможни, когда будет достроен туалет pic.twitter.com/vWYzW7V7SO — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова