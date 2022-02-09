Он заявил, что так разговаривать Путин может только с Лукашенко.

Украинский шоумен Сергей Притула остро отреагировал на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

Ответ он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Притулы, обычно он не комментирует "маразмы российского дзюдоиста", но прочитал, как Путин высказался о выполнении Минских соглашений.

"Фразы типа "нравится, не нравится, терпи, моя красавица", которые Путин адресовал Украине, подобную риторику он может себе позволить применять исключительно по такому же утырку, как он, я имею в виду Лукашенко, потому что "чик-чирик" уже давно на крючке у Путина. Это такой "терпила", для которого такая риторика является актуальной и справедливой",- заявил он.

Читайте такжеВ парламенте Словакии пророссийские депутаты осквернили флаг Украины (видео)Он отметил, что такая риторика не сработает с украинцами.

"После подобных заявлений мы понимаем, что с этим пеньком не о чем говорить, не о чем договариваться. И единственное, о чем мы должны беспокоиться, – это чтобы у нас была сильная армия, которая даст по зубам этому насильнику", - подчеркнул Притула.

Также шоумен решил "предсказать", что может случиться с Путиным, строками из русского стиха.

"Только там фигурирует поп, а вы можете поставить на его место Путина. Это знаменитая русская поэзия. "Как у нашего попа, у попа Ерошки, девки оторвали ***, носят вместо брошки". Так вот, Украина будет жить долго и счастливо, а тебя, лысый ботокс, разберут когда-то на запчасти", - заявил Притула.

Что предшествовало

Путин на встрече с Макроном в Москве, комментируя переговоры с Украиной по деэскалации на границе и в ОРДЛО, заявил В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!".

Впоследствии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал фразу Путина "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", которая касалась выполнения Украиной "Минских соглашений" на условиях РФ.

"Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства надо выполнить. Бьюсь об заклад, это было очень трудно перевести на французский язык", - сказал Песков.

Позже на заявление Путина отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Здесь есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.