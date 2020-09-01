По мнению нардепа Александра Дубинского, Сытник демонстрирует, что находится вне украинского правового поля.

Отказ главы НАБУ Артема Сытника подчиниться решению Конституционного суда и подать в отставку - это плевок в лицо правоохранительной и судебной системы, Офису президента и главе государства.

Такое мнение в эфире канала «112 Украина» озвучил народный депутат (фракция «Слуга народа») Александр Дубинский.

«Я с удивлением наблюдаю за реакцией всех ветвей власти на происходящее. По сути, коррупционер Сытник плюнул в лицо правоохранительной и судебной системы, Офису президента и президенту лично. Потому что высшим судом в Украине является Конституционный суд. И его решение, которое отменяет любой законодательной акт, является окончательным и бесповоротным», - рассказал политик.

По его словам, этот акт уже не имеет право на существование, а люди, которые назначены на основание такого акта автоматически, теряют свои полномочия.

«Вместо этого мы видим нигилистическую позицию Сытника, который на наших глазах превращает НАБУ из правоохранительной в политическую структуру. Более того, фактически узурпирует там позицию, к которой уже не имеет никакого отношения», - возмущен Дубинский.

Он подчеркнул, что при нормальном подходе к исполнению законов такой демарш назвали бы государственным переворотом.

«Я поражен той позицией, которую сейчас занимает государство. Они делают вид, что ничего не происходит. Эта тема не поднимается Генпрокурором, хотя должно было быть открыто уголовное дело по статье «присвоение полномочий» ГБР. Только вдумайтесь: коррупционер Сытник (это признано судом в декабре прошлого года) присваивает себе полномочия руководителя одного из ключевых правоохранительных органов в стране. Это захват власти. А сама власть проглатывает это, делая вид, что ничего не происходит», - считает нардеп.

По его мнению, Сытник демонстрирует, что находится вне украинского правового поля.

«Налицо то самое внешнее управление, которое уже перешло в прямое игнорирование украинских законов», - заявил Александр Дубинский.

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Автор: УНИАН