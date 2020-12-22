Вчера Юлия Ковалив заявила, что покидает пост заместителя руководителя Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Ковалив с должности заместителя руководителя Офиса главы государства и назначил на эту должность Юлию Свириденко.

Тексты соответствующих указов от 22 декабря размещены на сайте президента.

Увольнение Юлии Ковалив

Вчера, 21 декабря, Кузнецов заявила, что покидает пост заместителя руководителя Офиса президента, который занимала с 20 сентября 2019 года.

Она напомнила, что за время пребывания в должности заместителя руководителя ОП имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей.

В ОП отметили, что Ковалив уходит с занимаемой должности по собственному желанию.

Юлия Свириденко: что о ней известно

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове.

В 2018 году была исполняющей обязанности председателя Черниговской облгосадминистрации.

Позже была назначена заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. С 22 июля 2020 года занимала должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров