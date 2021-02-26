Президент Владимир Зеленский провел совещание с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и представителями правительства. На совещании обсудили законопроекты, которые парламент должен рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Парламент на следующей неделе рассмотрит проект закона о реформировании судебной системы и пакет законопроектов относительно «инвестиционных нянь».

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, президент Владимир Зеленский провел совещание с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и представителями правительства.

На совещании обсудили законопроекты, которые Верховная Рада должна рассмотреть на следующей пленарной неделе в контексте выполнения предвыборной программы Зеленского.

В частности, народные депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины. Соответствующие законодательные инициативы были наработаны во время широкого обсуждения с участием представителей общественности. На следующей неделе вопрос реформирования судебной системы будет дополнительно всесторонне обсуждены на очередном всеукраинском форуме «Украина 30».

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«Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, этот институт является слишком коррумпированным и слишком шатким. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины», - подчеркнул Зеленский.

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Также был рассмотрен блок экономических законодательных инициатив. В частности, Верховной Раде будет предложено завершить голосование за пакет законопроектов относительно поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями (относительно «инвестиционных нянь»). Этот пакет поможет начать работать проекту «инвестиционных нянь» в полном объеме. Закон будет предусматривать государственную защиту и юридическую помощь зарубежным инвесторам, которые будут инициировать инвестиционные проекты от 20 миллионов евро.

Кроме того, участники совещания обсудили законодательные инициативы в сфере экологии. В частности, речь шла о законопроекте по уменьшению использования пластиковых пакетов и замене их на разлагающиеся. Многие крупные торговые сети уже перешли на пакеты, изготовленные из экологических материалов. Законопроект будет побуждать к уменьшению использования пластиковых пакетов и к переходу на экологически чистые заменители.

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Автор: Виктория Токарева