Доказательств, которые непосредственно указывают на причастность руководства УАФ к совершению преступлений, достаточно, говорят эксперты.

Киевский Печерский районный суд обязал прокуроров огласить подозрения подозреваемым в растратах средств руководителям Украинской ассоциации футбола, а также начать соответствующие процессуальные действия.

Всего УАФ предъявлено шесть подозрений, сообщает в своем сюжете телеканал Интер со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа Григория Мамку.

Генеральному секретарю ООО УАФ Юрию Записоцкому и бывшему директору ООО "ФФУ Продакшн" Андрею Окунскому" инкриминируют пособничество в завладении средств УАФ при закупке через офшорную компанию S.D.T. FZE оборудования для завода "ФФУ Продакшн". Сумма убытков составила более 26 млн грн.

Читайте такжеЖурналисты раскрыли коррупционные схемы ПавелкоРечь идёт о деле строительства футбольных полей в Украине и закупки искусственных газонов. Напомним, в 2018-м году СМИ сообщили, что УАФ Андрей Павелко связан с офшорной компанией S.D.T. FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более 1 млн долларов. Именно через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным расследователей "Схем", в часть контрактов была на 20% выше реальной стоимости, из-за чего через офшор было выкачано более $1 млн.

"Еще пять подозрений объявили тем лицам, которые делали проекты и завышали стоимость строительных работ. Благодаря Офису генерального прокурора и самому генпрокурору (Ирине Венедиктовой - ред.) дела из НАБУ перешли в компетенцию национальной полиции", - сказал Мамка.

В конце 2020-го Венедиктова заявляла, что возьмет дело под личный контроль и активизирует расследование, начатое НАБУ, и намекала на бездеятельность правоохранителей.

"В свое время дело было очень громким, сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло как холодец.

Мы провели совместное совещание с детективами НАБУ и коллегами из САП с целью определения перспектив и в этом деле. Скажу откровенно, у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой. Поэтому, с сегодняшнего дня я в группе прокуроров. Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата", - сообщала в декабре 2020-го года Венедиктова.

Президент Ассоциации футбола города Киева Игорь Кочетов рассказал, что он как представитель потерпевшей стороны ознакомился с материалами уголовного производства.

"Нам стало удивительно, как при наличии таких доказательств, которые непосредственно указывают на причастность руководства УАФ к совершению преступлений, они до сих пор остаются будто неприкасаемыми. А потому мы и обратились с соответствующей жалобой в суд", – сказал он.

Еще в начале 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции передало в суд 13 протоколов, доказывающих совершение главой бюджетного комитета ВР Андреем Павелко ряда коррупционных правонарушений. В конце того же года в ГПУ заявили, что против Павелко открыты 5 уголовных производств.

Можно говорить, что развязка этого коррупционного дела уже близко, отмечается в сюжете.

Сам глава УАФ Андрей Павелко обвинения отрицает.

Автор: Григорий Бондарь