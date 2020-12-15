Генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под контроль уголовное производство по делу о возможных преступлениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе со служебными лицами Федерации футбола Украины.
Как сообщила Венедиктова на своей странице в Facebook, в свое время это дело получило огласку и сопровождалось журналистскими расследованиями.
Однако, по непонятным причинам, оно до сих пор остается нерасследованным.
"Мы провели совместное совещание с детективами НАБУ и коллегами из САП с целью определения перспектив и в этом деле. Скажу откровенно, у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой. Поэтому, с сегодняшнего дня я в группе прокуроров. Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата", - написала Венедиктова.
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