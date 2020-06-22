"Ему хочется быть жертвой": Зеленский заявил, что его не интересует Порошенко

Президент Убежден, что Порошенко намеренно "подогревает" ситуацию перед местными выборами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его не интересует ситуация с экс-президентом Петром Порошенко и он не занимается политическими преследованиями.

Читайте такжеПообещал не скрываться: прокуратура передумала и не будет просит арестовать Порошенко

Об этом Зеленский сказал в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало", - заявил он.

По словам Зеленского, в Украине в ближайшее время должны состояться местные выборы, перед которыми Порошенко разыгрывает "политический театр".

"У нас на носу - местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр", - сказал Зеленский.

Он заверил, что его не интересует Порошенко, "не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь».

Зеленский выразил уверенность, что Порошенко "просто подогревает" ситуацию, ведь, по мнению президента, Порошенко "не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят".

"Я ничего не видел, кроме этой последней истории, что они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь", - сказал Зеленский.

Ранее УНИАН писал, что 18 июня суд начал избирать Порошенко меру пресечения, но заседание перенесли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram