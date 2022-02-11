Заседание суда назначено на 11:00 11 февраля.

В пятницу, 11 февраля, в 11:00 в апелляционном суде Киева будут обжаловать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, которую ему избрали по делу о госизмене.

Речь идет о личном обязательстве, которое наложил на него Печерский районный суд.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 января должен был рассмотреть апелляцию на решение Печерского райсуда по Порошенко. Но заседание перенесли за то, что из Печерского суда не передали материалы дела.

Решение Печерского райсуда по Порошенко

Печерский райсуд 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Также он должен был сдать паспорта следователю и прибывать к нему по первому вызову.

Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

Ранее, 6 января 2022 года, Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

Напомним, пятого президента подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

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