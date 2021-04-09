Санкции против 27 бывших украинских чиновников введены бессрочно.

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников.

Об этом говорится в указе президента Украины №151/2021 от 9 апреля.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования, контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО.

Всего под санкции попали 27 человек:

экс-премьер-министр Николай Азаров ;

; так называемый "министр внутренних дел Крыма" в период оккупации Сергей Абисов ;

; самопровозглашенный глава "правительства Крыма" Сергей Аксенов ;

; бывший нардеп от "Партии регионов" Александр Бобков ;

; экс-начальник Управления общественной безопасности ГУМВД Украины в АР Крым Валерий Грицай ;

; российский политический деятель Константин Затулин ;

; экс-руководитель Севастопольского управления СБУ Петр Зима ;

; Андрей Иванцов ;

; начальник следственного управления ГУМВД Украины в АР Крым Олег Кирилин ;

; бывший нардеп от "Партии регионов" Вадим Колесниченко ;

; так называемый "глава Государственного совета Крыма" в период российской оккупации Владимир Константинов ;

; бизнесмен Сергей Курченко ;

; замкомандира полка "Беркут" Сергей Кусюк ;

; экс-министр обороны Павел Лебедев ;

; "глава" российской оккупационной администрации "ЛНР" Леонид Пасечник ;

; руководитель оккупационного российского "МВД" в Севастополе Александр Поддубов ;

; "экс-прокурор" оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская;

экс-генеральный прокурор Виктор Пшонка ;

; экс-министр обороны Дмитрий Саламатин;

экс-глава Национального банка Игорь Соркин ;

; экс-министр образования Дмитрий Табачник;

Николай Ткаченко ;

; бывший замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николай Федорян ;

; Николай Феськов ;

; экс-заместитель министра обороны, директор Госдепартамента избыточного имущества и земель Александр Черпицкий ;

; Ольга Чечелимова ;

; бывший президент Виктор Янукович .

Санкции против перечисленных физических лиц введены бессрочно.

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Санкции СНБО против Януковича и Азарова

На заседании, 19 марта, СНБО применил санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других высокопоставленных чиновников.

Также были введены санкции против 19 компаний занимающиеся добычей полезных ископаемых.

Кроме того, СНБО поручил провести аудит всех разрешений на добычу полезных ископаемых, которые были выданы с 1994 года.

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Автор: Александр Топчий