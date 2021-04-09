Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников.
Об этом говорится в указе президента Украины №151/2021 от 9 апреля.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования, контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО.
Всего под санкции попали 27 человек:
- экс-премьер-министр Николай Азаров;
- так называемый "министр внутренних дел Крыма" в период оккупации Сергей Абисов;
- самопровозглашенный глава "правительства Крыма" Сергей Аксенов;
- бывший нардеп от "Партии регионов" Александр Бобков;
- экс-начальник Управления общественной безопасности ГУМВД Украины в АР Крым Валерий Грицай;
- российский политический деятель Константин Затулин;
- экс-руководитель Севастопольского управления СБУ Петр Зима;
- Андрей Иванцов;
- начальник следственного управления ГУМВД Украины в АР Крым Олег Кирилин;
- бывший нардеп от "Партии регионов" Вадим Колесниченко;
- так называемый "глава Государственного совета Крыма" в период российской оккупации Владимир Константинов;
- бизнесмен Сергей Курченко;
- замкомандира полка "Беркут" Сергей Кусюк;
- экс-министр обороны Павел Лебедев;
- "глава" российской оккупационной администрации "ЛНР" Леонид Пасечник;
- руководитель оккупационного российского "МВД" в Севастополе Александр Поддубов;
- "экс-прокурор" оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская;
- экс-генеральный прокурор Виктор Пшонка;
- экс-министр обороны Дмитрий Саламатин;
- экс-глава Национального банка Игорь Соркин;
- экс-министр образования Дмитрий Табачник;
- Николай Ткаченко;
- бывший замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николай Федорян;
- Николай Феськов;
- экс-заместитель министра обороны, директор Госдепартамента избыточного имущества и земель Александр Черпицкий;
- Ольга Чечелимова;
- бывший президент Виктор Янукович.
Санкции против перечисленных физических лиц введены бессрочно.
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Санкции СНБО против Януковича и Азарова
- На заседании, 19 марта, СНБО применил санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других высокопоставленных чиновников.
- Также были введены санкции против 19 компаний занимающиеся добычей полезных ископаемых.
- Кроме того, СНБО поручил провести аудит всех разрешений на добычу полезных ископаемых, которые были выданы с 1994 года.
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