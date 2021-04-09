Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича и Азарова / Фото УНИАН

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников.

Об этом говорится в указе президента Украины №151/2021 от 9 апреля.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования, контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО.

Всего под санкции попали 27 человек:

  • экс-премьер-министр Николай Азаров;
  • так называемый "министр внутренних дел Крыма" в период оккупации Сергей Абисов;
  • самопровозглашенный глава "правительства Крыма" Сергей Аксенов;
  • бывший нардеп от "Партии регионов" Александр Бобков;
  • экс-начальник Управления общественной безопасности ГУМВД Украины в АР Крым Валерий Грицай;
  • российский политический деятель Константин Затулин;
  • экс-руководитель Севастопольского управления СБУ Петр Зима;
  • Андрей Иванцов;
  • начальник следственного управления ГУМВД Украины в АР Крым Олег Кирилин;
  • бывший нардеп от "Партии регионов" Вадим Колесниченко;
  • так называемый "глава Государственного совета Крыма" в период российской оккупации Владимир Константинов;
  • бизнесмен Сергей Курченко;
  • замкомандира полка "Беркут" Сергей Кусюк;
  • экс-министр обороны Павел Лебедев;
  • "глава" российской оккупационной администрации "ЛНР" Леонид Пасечник;
  • руководитель оккупационного российского "МВД" в Севастополе Александр Поддубов;
  • "экс-прокурор" оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская;
  • экс-генеральный прокурор Виктор Пшонка;
  • экс-министр обороны Дмитрий Саламатин;
  • экс-глава Национального банка Игорь Соркин;
  • экс-министр образования Дмитрий Табачник;
  • Николай Ткаченко;
  • бывший замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николай Федорян;
  • Николай Феськов;
  • экс-заместитель министра обороны, директор Госдепартамента избыточного имущества и земель Александр Черпицкий;
  • Ольга Чечелимова;
  • бывший президент Виктор Янукович.

Санкции против перечисленных физических лиц введены бессрочно.

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Санкции СНБО против Януковича и Азарова

  • На заседании, 19 марта, СНБО применил санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других высокопоставленных чиновников.
  • Также были введены санкции против 19 компаний занимающиеся добычей полезных ископаемых.
  • Кроме того, СНБО поручил провести аудит всех разрешений на добычу полезных ископаемых, которые были выданы с 1994 года.

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Автор: Александр Топчий