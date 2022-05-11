Арестованы более сотни автомобилей, земельные участки и здания.

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Как сообщает Государственное бюро расследований, размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн грн.

В частности, родственники Медведчука и Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Постановлением суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен в том числе на три земельных участка, 11 нежилых зданий и помещений, среди них и помещение площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики "КрАЗ" и "КамАЗ", - говорится в сообщении.

Теперь ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Нацагентство по управлению активами.

Как сообщал УНИАН, в начале мая суд арестовал корпоративные права и счета предприятий родственников Медведчука и Козака. На арестованных счетах было более 40 млн грн.

Справка УНИАН. 11 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

3 февраля СНБО ввел санкции к оператору воздушных судов "JET4U S.R.L." и компаний-владельцев бизнес-джетов, которыми Козак и Медведчук осуществляли полеты в Россию.

В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемой "угольной деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК).

Он находился под домашним арестом, однако 27 февраля 2022 года стало известно, что сбежал из-под домашнего ареста. 12 апреля его задержали. Сейчас он находится под стражей.

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