Кива с 2016 по 2017 год работал советников Авакова, который занимал должность министра внутренних дел.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков выразил готовность застрелить скандального бывшего нардепа от ОПЗЖ Илью Киву, который ранее был его советником. Как известно, сейчас Кива находится в Москве, публично поддерживая режим Путина и его войну против Украины.

В эфире национального телемарафона Аваков признался, что больше не стал бы говорить с Кивой.

"Если бы у меня была возможность, я бы его застрелил. Думаю, что так поступил бы любой человек, у которого было бы в руках оружие. Так нужно поступать с любым предателем и негодяем, который так поступил. Кива был не только в [батальоне] "Святой Марии", он был в батальоне "Полтава", в 2015 году в Дебальцево. В 2014-м вел себя совершенно отважно и антироссийски, это было очевидно. Если сейчас взять его высказывания тех лет, я не знаю, более радикального мы найдем или нет", - признался он.

Аваков также прокомментировал резкую смену политических взглядов своего экс-советника.

"Потом в его жизни появился Медведчук. Потом появились деньги, желание выступать на русском телевидении и в итоге мы его видим, где он сейчас негодяй такой призывает бомбить украинские города ядерной бомбой", - сказал он.

Судьба предателя Кивы

Как сообщал УНИАН, Кива уехал из Украины до начала полномасштабного военного вторжения российских войск.

6 марта Киве сообщили о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, 29 марта ему сообщили о еще одном подозрении – в пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

12 марта в ГБР инициировали объявление Кивы в международный розыск.

15 марта парламент поддержал решение о лишении Кивы статуса народного депутата согласно поданному им заявлению.