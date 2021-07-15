Страны "Большой семерки" продолжают помогать Украине осуществлять судебную реформу.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) заявляют о готовности направить в Украину международных экспертов с целью поддержки перезагрузки Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте председательства Великобритании в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

"Послы G7 приветствовали принятие закона 5068, который закладывает основы для всесторонней реформы Высшего совета правосудия (ВСП). Послы поздравили украинское правительство, парламентариев и гражданское общество, которые сделали это возможным", - говорится в сообщении.

"Послы подчеркнули готовность членов G7 поддержать перезагрузку ВСП, в том числе путем предоставления высококачественных международных экспертов. Мы продолжаем помогать Украине осуществлять судебную реформу, которая улучшает качество правосудия для всех украинцев", - отметили в "Большой семерке".

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Судебная реформа в Украине: детали

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада поддержала создание Этического совета и Службы инспекторов Высшего совета правосудия. За президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия"(регистрационный номер 5068) проголосовали 259 народных депутатов. Предусмотрено, что первый состав Этического совета формируется из трех человек, предложенных Советом судей Украины, и трех лиц, предложенных международными и иностранными организациями.

13 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д) с предложениями президента. Предложенными президентом изменениями вносятся коррективы в процедуру голосования конкурсной комиссии, которая проводит отбор кандидатов на должность члена ВККС.

Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, главное предложение президента - уточнение порядка принятия решения Конкурсной комиссией, которая проводит отбор кандидатов на должность члена ВККС, при участии международных экспертов в случае, если комиссия принимает это решение большинством голосов, то есть 4 из 6.

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Автор: Виталий Саенко