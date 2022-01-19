Теперь акция из-под здания суда переместится под Офис президента.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов зовет сторонников Петра Порошенко после заседания суда идти под Офис президента.

Об этом экс-секретарь СНБО написал на своей странице в Facebook.

"Не тесновато ли нам здесь? Да? Сейчас пойдем прогуляемся на Банковую, чтобы передать привет Зе", - написал Турчинов и опубликовал фото, на котором сторонники пятого президента Украины стоят под зданием Печерского райсуда.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Суд обязал экс-президента сдать паспорта для выезда за границу.

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Дело Порошенко: что известно

С 17 на 19 января следственный судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов перенес оглашение решения о мере пресечения экс-президенту, народному депутату Порошенко. Сторона обвинения просила суд взять экс-президента под арест с возможностью внесения около 1 млрд грн залога.

ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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