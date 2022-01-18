Йенс Столтенберг заверил, что НАТО поддерживает Украину в политической и военной сферах,

Страны-члены Североатлантического альянса имеют разные позиции относительно поставок оружия Украине. При этом НАТО поддерживает украинских военных.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберга в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Столтенберг указал, что в Альянсе есть страны, которые готовы поставлять оружие Украине, но есть и те, кто против.

При этом он указал, что НАТО поддерживает Украину в политической и военной сферах, поддерживая оборонные институты страны. Столтенберг напомнил об обучении украинских военных и улучшение возможностей военно-морского флота.

Читайте также"Диктаторы нас не разделят": новая глава Европарламента пообещала Украине поддержкуКак сообщал УНИАН, 14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

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