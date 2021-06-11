Генеральный секретарь Альянса заверил в политической и практической поддержке Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг перед саммитом НАТО, который состоится в Брюсселе 14 июня, призвал президента Украины Владимира Зеленского не забывать о реформах.

Как сообщил Столтенберг в Twitter, он провел разговор с президентом Украины, которая является ценным партнером для Альянса.

"Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию по безопасности в регионе и неприемлемое военное наращивание России. Я подчеркнул нашу постоянную политическую и практическую поддержку и поощрил (двигаться) процессом реформ", - подчеркнул Столтенберг.

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Как сообщал УНИАН, Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

9 февраля генсек НАТО Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.

5 марта вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что в настоящее время не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоанэ заявил, что в альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже владеет всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

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Автор: Виталий Саенко