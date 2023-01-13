Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что идет работа над передачей израильских технологий.

Израиль передаст Украине пакет помощи. Речь идет о технологиях, связанных с умным оповещением о ракетах и дронах.

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением по ракетам и дронов. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", - заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Напомним, что Иерусалим отказался предоставлять Киеву военную помощь, чтобы не портить отношения с Москвой, поэтому ограничились гуманитарной помощью.

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Позиция Израиля по войне в Украине - что известно

В октябре 2022 года Израиль официально заявил, что отказывается поставлять Украине оружие для борьбы с российскими оккупантами. Позже министр обороны страны Бени Ганц заявил, что Иерусалим окажет Киеву помощь, но ПВО не даст.

На этом фоне президент Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, планируют ли они и дальше закрывать глаза на российский террор.

3 января 2023 года новый глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что изменит политику МИДа относительно по украинскому вопросу.

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