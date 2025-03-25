Зеленский о ссоре с Трампом в Белом доме: Я защищал достоинство Украины

Украинцы "очень эмоциональны, когда речь идет об их достоинстве, свободе и демократии", пояснил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защищал честь Украины, когда спорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом во время встречи в Овальном кабинете в прошлом месяце.

"Почему украинцы защищались в начале этой войны? Это было из-за достоинства. Мы не считаем себя какой-то супердержавой... Когда дело доходит до нашего чувства достоинства, свободы, демократии, наш народ восстает и объединяется... В том разговоре я защищал достоинство Украины", - сказал Зеленский в интервью журналу Time.

Президент подчеркнул, что украинцы "очень эмоциональны, когда речь идет об их достоинстве, свободе и демократии".

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Ссора в Овальном кабинете - это нужно знать

Визит Зеленского в Белый дом стал историческим дипломатическим провалом, поскольку на саммите с высокими ставками Трамп и Вэнс публично упрекнули его, что он "недостаточно благодарен" за поддержку США, "не имеет сильных карт" и "играет с Третьей мировой войной".

На встрече Зеленский ответил, что пришел не играть в карты - и сказал, что только дипломатия Путина не прекратит войну.

Позже Трамп признал, что спор был тактикой давления на Украину, чтобы она "поступила правильно", согласившись на прекращение огня. "Вы должны увидеть краткий обзор Овального кабинета, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения. Мы хотим добиться прекращения огня, а затем мирного соглашения", - сказал Трамп.

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