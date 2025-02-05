Он заверил, что Украина не поступится своими интересами.

За столом переговоров об окончании войны должны быть Соединенные Штаты Америки, Европа, Украина и Россия.

Об этом в большом интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он заверил, что Украина готова к завершению горячей стадии войны и стремится к миру, как никто другой. По его словам, даже разговор с кремлевским правителем Путиным уже является уступкой и компромиссом:

"Мы верим, что Трамп хочет успеха, а успех - это победа здравого смысла. Что означает конец горячей фазы войны и, несомненно, надежные гарантии безопасности для Украины".

Также президент считает, что снятие санкций с Российской Федерации лишь увеличит риск повторного вторжения ее войск в Украину.

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Переговоры с Россией

Как известно, новый президент Соединенных Штатов Америки хочет найти путь завершения войны за 100 дней. На днях он сообщил, что его команда уже запланировала встречи с украинской и российской сторонами.

В Москве постоянно говорят, что якобы открыты к переговорам, однако критикуют все мирные инициативы Киева. Недавно Путин заявил, что не будет подписывать мирный договор с Зеленским, потому что не считает его легитимным президентом.

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