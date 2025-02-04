Москва хочет иметь на посту президента Украины свою марионетку, добавил он.

Выборы в Украине состоятся уже после завершения горячей фазы войны и отмены действия военного положения.

Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил президент страны Владимир Зеленский. Говоря о своей легитимности, политик напомнил, что в 2019 году за него проголосовали 73% избирателей. Он уверяет, что всегда открыт к проведению выборов:

"Да, во время войны выборов не может быть, нужно менять законодательство, Конституцию. И есть большие вызовы. Как наши военные проголосуют? Как люди на оккупированных территориях проголосуют? Как будут голосовать восемь миллионов украинцев, которые находятся за границей из-за войны?".

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