Он предположил, что если бы реакция Германии была иной, то, возможно, удалось бы избежать нынешнего нападения на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что реакция его страны на незаконную аннексию Крыма в 2014 году должна была быть иной.

Об этом Шольц заявил во время конференции Бундесвера, передает Bild.

"Я хочу сказать совершенно однозначно, что, пожалуй, по крайней мере, оглядываясь назад, было бы вполне правильным жестче среагировать на аннексию Крыма", – сказал он. Видео дня

По его словам, в таком случае идея подобного нападения на Украину, возможно, "не завладела бы так сильно помыслами президента Владимира Путина".

Напомним, международное сообщество ввело санкции против России после аннексии Крыма в 2014 году. При этом Германия с тех пор не прекращала экономические и дипломатические отношения с Москвой.

Как сообщал УНИАН, бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться", а война на Донбассе началась потому, что Украина наконец начала отвечать окупанту, перешла к сопротивлению.

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