В эфире ток-шоу лидер "Нацкорпуса" назвал советника главы ОП клоуном.

Глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий и внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович продолжили выяснять отношения после спора в прямом эфире, когда первый назвал второго клоуном.

Видео того, что происходило в студии после завершения ток-шоу, опубликовал журналист телеканала "Наш" Максим Назаров в своем Телеграм-канале.

"Как и обещал - видео "подзатыльника" Арестовичу от Билецкого. Одни разговоры", - написал он.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Билецкий подходит к Арестовичу и взмахивает руку в его сторону. Между ними выстраиваются другие участники эфира, не давая конфликту получить продолжение.

В комментариях к посту на странице Арестовича в Facebook его попросили прокомментировать инцидент. Тот в ответ написал, что Билецкий "пытался прыгнуть, не достал, после чего охрана вывела его под рученьки".

"Учитывая, что я назвал его "чертом" в прямом эфире, приходится задним числом сочинять сказки про #перемогу. Таким образом, вопрос "кто клоун?" был решён практически автоматически", - отметил он

"Жаль только зрителей, вынужденных все это наблюдать", - добавил Арестович в другом комментарии.

Что сказал Арестович об АТО

На днях экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео, где Арестович заявляет, что АТО - это большой курорт для мальчиков". "Вокруг АТО существует огромный миф и количество мифов о том, что наши ребята страдают, гибнут... АТО - это большой курорт, такой для мальчиков. Большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей и от тещ туда. Жарят мясо и живут, как положено украинскому казаку в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода...", - сказал тогда Арестович.

Позже Арестович отреагировал на видео, опубликованное Аваковым. В частности, заявил, что его слова об АТО, которые он озвучивает на видео, были сказаны в 2016 году. А публикацию видео Аваковым связал с началом политического сезона.

Позже экс-глава Минздрава Максим Степанов, реагируя на скандальное заявление Арестовича, заподозрил у него психическое заболевание.

Автор: Виолетта Орлова