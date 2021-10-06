В нем политик пропустил много запятых и сделал несколько ошибок.

Экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили передал письмо украинскому журналисту Дмитрию Гордону и его жене Алесе Бацман. В нем политик поздравил супругу телеведущего с днем рождения и указал, что голодовку он прекращать не намерен.

О письме от Саакашвили Гордон рассказал в эфире программы "Час Голованова" на канале "Украина 24".

Так, возлюбленная Саакашвили, нардеп Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько, посетила политика в тюрьме. После этого она отправила жене Гордона фото письма от задержанного экс-президента Грузии.

В своем письме Саакашвили поздравил Алесю Бацман с днем рождения и извинился за то, что он не смог присутствовать на ее празднике. Также он поблагодарил Гордона и его супругу за поддержку и выразил надежду на то, что когда-то он сможет их "отблагодарить достойным образом".

Читайте также"Народ должен встать на защиту": возлюбленная Саакашвили посетила его в грузинской тюрьмеСаакашвили пропустил много запятых и сделал несколько ошибок. Скорее всего, он писал письмо впопыхах, торопясь успеть написать для Гордона как можно больше. Учитывая голодовку, которую объявил находящийся в тюрьме политик, он мог сильно нервничать и не следить за пунктуацией.

"Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны... Обнимаю", - написал в своем письме Саакашвили.

Ранее политик передал письмо и президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем он назвал себя "личным узником Путина".

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Автор: Полина Кузенко