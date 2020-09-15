Председатель фракции «Слуга народа» уверяет, что министр финансов «не под угрозой».

До местных выборов возможны незначительные изменения в составе Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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По его словам, «до выборов местных, возможно, как минимум один человек уйдет».

В то же время он не уточнил, о ком из министров идет речь.

При этом Арахамия заверил, что «господин Марченко (министр финансов Сергей Марченко – УНИАН) не под угрозой».

Он подчеркнул, что те представители рабочей группы, которые готовили законопроект государственного бюджета на 2021 год, должны работать и отвечать за подготовленный документ.

По словам Арахамии, если поменять состав Кабмина, новые люди, которые придут на правительственные должности, будут говорить, что этот проект бюджета - ответственность предшественников, и никто не будет нести ответственности за подготовленный проект.

Проект госбюджета-2021

На внеочередном заседании 14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 млрд грн, а расходы - 1 триллион 350 млрд грн. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 млрд грн.

В тот же день он был зарегистрирован в Верховной Раде.

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Автор: Надежда Пришляк