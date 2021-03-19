В 2014 году эти чиновники способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников.

Соответствующее решение было принято на заседании СНБО в пятницу, 19 марта, по представлению Службы безопасности Украины.

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Ранее в пресс-службе СБУ сообщили, речь идет о санкциях в отношении Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николаю Азарову, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

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Глава СБУ подчеркнул, что в 2014 году эти чиновники способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму. Некоторые из должностных лиц были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию Харьковских соглашений". А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе", - сказал Баканов.

СБУ также предлагала применить санкции к юридическим лицам, которые являются владельцами ПАО "Донецкоблгаз". В спецслужбе отметили, что они своими действиями, которые привели к отключению 58 котельных на территории Операции Объединенных сил, поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан.

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Автор: Александр Топчий