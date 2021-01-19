Президент Владимир Зеленский информировал действующего председателя ОБСЕ Анн Линде о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Украина ожидает усиления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В начале глава государства поздравил Линде со вступлением в должность действующего председателя ОБСЕ и отметил, что сотрудничество с организацией является очень важным для Украины и украинцев.

"Мы хотим поблагодарить от Украины всех представителей миссии ОБСЕ за то, что поддерживаете Украину, поддерживаете всегда наш суверенитет и нашу территориальную целостность", – сказал он.

Также Зеленский поблагодарил Линде за ее позицию относительно того, что завершение войны на Донбассе действительно является приоритетом, и отдельно отметил, что нужно активно поднимать вопрос возвращения временно оккупированного Крыма. Именно с этой целью Украина инициировала создание международной площадки под названием "Крымская платформа".

"Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс - это Украина", – отметил президент.

Глава государства проинформировал собеседницу о ситуации безопасности на Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Президент подчеркнул, что вопрос окончания войны на Донбассе всегда обсуждается с украинской стороны на высоком представительском уровне, поскольку является сверхважным для Украины.

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Зеленский рассказал собеседнице об усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения мира.

Он подчеркнул, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Однако, с другой стороны, открыт только один КПВВ, остальные же пункты, построенные Украиной с гуманитарной целью, которые должны предоставлять комфортные услуги людям, на оккупированной территории не открывают. Также тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ представителей Международного комитета Красного Креста к задержанным и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, разминирование и процесс разведения войск на новых участках.

В то же время глава государства отметил, что в части устойчивого прекращения огня на Донбассе есть продвижение вперед, и более 6 месяцев действует режим тишины. Хотя иногда он провокационно нарушается со стороны оккупантов, и все же благодаря мероприятиям, которые продолжаются с 27 июля 2020 года, удалось в разы уменьшить число погибших военных и гражданских.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Зеленский сообщил действующему председателю об ожиданиях Украины от работы СММ ОБСЕ. Подчеркивается необходимость усиления организационной способности миссии, ее технического потенциала и финансового обеспечения.

Председательство Швеции в ОБСЕ

Швеция с 1 января переняла председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от Албании.

Завтра, 20 января, Анн Линде планирует посетить Донбасс.

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Автор: УНИАН