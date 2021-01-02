В МИД отметили, что Украина возлагает отдельные надежды на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы.

Новая глава ОБСЕ от Швеции Анн Линде свой первый зарубежный визит на этом посту совершит в Украину.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Украина приветствует намерения шведской стороны сосредоточить свои усилия на укреплении уважения к безопасности европейского порядка и разрешении конфликтов на пространстве ОБСЕ.

"Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важным поводом действующей главе ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины", - говорится в сообщении.

Джапарова отметила, что Украина возлагает отдельные надежды на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы. Она добавила, что в ходе визита планируется детально обсудить практические аспекты ее реализации.

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"Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших наших друзей. Поэтому с нетерпением ждем тесного сотрудничества в этом новом для наших стран формате в 2021 году", - добавила Джапарова.

Руководство ОБСЕ: что известно

Швеция с 1 января переняла от Албании председательство в ОБСЕ. Среди приоритетов - содействие прекращению войны на Донбассе. В частности, Швеция намерена в течение 2021 года сосредотачиваться на защите европейского порядка безопасности, уделяя внимание урегулированию затянувшихся конфликтов.

В декабре 2020 года в ОБСЕ избрали новое руководство. Хельгу Шмидт (Германия) избрали генеральным секретарем ОБСЕ, Маттео Микаччи (Италия) - директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кайрата Абдурахманова (Казахстан) - верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, а Марию Терезу Рибейру (Португалия) - представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

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Автор: Александр Топчий