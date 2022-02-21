Ранее Украину покинула жена Медведчука.

Возле дома нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука журналисты проекта "Слідство.Інфо" заметили несколько микроавтобусов и автомобилей, а также около двух десятков человек, похожих на охранников.

Источники журналистов утверждают, что неизвестные лица грузили в микроавтобусы бронежилеты и сумки под оружие, а также заправляли авто, сообщается на сайте проекта.

На месте заметили черный внедорожник Toyota. По данным журналистов, он принадлежит соучредителю детективной охранной компании "Шторм" - она много лет охраняет кума Путина. Туда также прибыл нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный.

К дому Медведчука приехали четыре экипажа патрульной полиции, в том числе спецназовцы. По неподтвержденной информации, их туда вызвали представители Госбюро расследований.

Правоохранители перекрыли одну из улиц неподалеку от имения Медведчука и осматривают автомобили, которые, вероятно, вывозят его вещи. Цель прибытия полиция не сообщает.

Как известно, Медведчук должен находиться под домашним арестом до 10 марта - это обязательство на него возложил суд по "угольному" делу.

Ранее журналисты узнали, что жена Медведчука вечером 18 февраля спешно покинула Украину, выехав в Беларусь.

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