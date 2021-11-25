Такие попытки, пишет Foreign Policy, вызвали гнев среди республиканцев в Конгрессе.

Администрация Джо Байдена якобы пыталась отменить санкционную поправку по запуску российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Foreign Policy.

Издание пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен и его помощники звонили в офисы сенаторов на прошлой неделе, призывая их отменить санкционную поправку, которая налагает штрафы на ряд организаций, причастных к "Северному потоку-2".

Таким образом, Администрация Байдена якобы пыталась избежать наложения санкций против немецких компаний.

Читайте такжеКанада рассматривает усиление военной помощи Украине на фоне возможного наступления РФ (видео)Такие попытки, пишет Foreign Policy, вызвали гнев среди республиканцев в Конгрессе.

Палата представителей США уже одобрила версию законопроекта о финансировании обороны, включая положения о дальнейших санкциях в отношении проекта трубопровода.

Согласно недавним подсчетам республиканцев, в редакции Сената находятся четыре поправки, которые предусматривают санкции против "Северного потока-2".

Один из собеседников издания назвал аргументацию администрации "вызывающей недоумение": сенаторов убеждали, что важно не оттолкнуть Германию, которая будет жизненно необходимым союзником США в поддержке Украины в случае вторжения России.

Республиканец Майк Роджерс из комитета по делам Вооруженных сил обвинил администрацию Байдена в "тактике закулисного давления".

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская