Он заявил, что президенту РФ свойственно имперское мышление.

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину.

Обращение он сделал в ходе выступления на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке, пишет DW.

По словам Шольца, Путину свойственно имперское мышление, "известное нам из XIX, XVIII, XVII и других веков".

"Ты разрушаешь будущее своей собственной страны", - обратился он на ты к российскому президенту.

Он призвал российского президента немедленно прекратить огонь и вывести свои войска из Украины, напомнив, что санкции Запада уже сильно влияют на экономическое развитие России.

Также канцлер Германии заверил Кремль в том, что Берлин и дальше будет передавать Украине оборонительное вооружение.

Ранее Шольц сообщал, что Германия ведет конфиденциальные переговоры о гарантиях для Украины.

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