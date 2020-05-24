Гибель нардепа: коллега Давыденко считает его смерть политическим заказом

Прощание с нардепом состоится в понедельник.

Коллега погибшего накануне нардепа Валерия Давыденко по парламенту Сергей Шахов поделился собственной версией смерти депутата.

Как сообщает 5 канал, Шахов убежден, что это был политический заказ и в самоубийство Давыденко не верит.

"По моей субъективной точке зрения, он не мог совершить самоубийства. Человек серьезный, харизматичный, доброжелательный. Мое впечатление от этого, что это политический заказ. Потому что Давыденко был мощным политиком. Я считаю, что это политика", – заявил Шахов.

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Он добавил, что прощание с погибшим нардепом состоится 25 мая. Церемония пройдет в клинике "Феофания".

Напомним, что вчера вечером, 23 мая, в собственном офисе был найден мертвым народный депутат Украины Валерий Давыденко, который является членом депутатской группы "Доверие".

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