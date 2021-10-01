В СБУ заявили, что чиновник передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти.

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины завершено досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации Президента Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что чиновник передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти.

"Во время спецоперации контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала противоправную деятельность злоумышленника. По данным следствия, чиновник был завербован иностранной спецслужбой в ущерб государственной безопасности Украины. Его зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ", - сообщили в СБУ.

Читайте такжеСаакашвили заявил о прибытии в Грузию загадочным сообщением и видео

Сейчас бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Инна Андалицкая