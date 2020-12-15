Планируется согласование кандидатов на должности министров энергетики, образования и министра по делам ветеранов.

Сегодня в 18 вечера народные депутаты от "Слуги народа" собираются на заседание фракции в КВЦ "Парковый". Планируется обсуждение кандидатур на должности трех министров.

Как сообщил источник УНИАН, заседание в 18:00 откроет со вступительным словом президент Украины Владимир Зеленский.

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После чего, обсудят кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, Министра энергетики (18:30 - 19:00).

Далее - кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования (19:00-19:30).

Третий вопрос - обсуждение кандидатуры Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов (19:30-20:00).

На каждый вопрос отведено по полчаса - 10 минут доклада кандидата и 20 минут на вопросы от депутатов. Организаторы обещают закончить не позднее 20:30.

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Автор: Тарас Сидоржевский