Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" отмечает, что "когда вносишь закон о коллаборационизме, надо не выйти на самого себя".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что правоохранительные органы и временная следственная комиссия Верховной Рады Украины должны разобраться с деятельностью председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Отвечая на вопрос о том, что СМИ обнародовали якобы переговоры Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова, Корниенко отметил: "Я так понял, что речь идет о каком-то участии власти украинской, той, прежней, в переговорах с российской властью. Какие-то поиски договоренностей вокруг энергетических вопросов, бизнес-вопросов. Я так скажу, что когда вносишь закон о коллаборационизме, надо не выйти на самого себя».

По мнению депутата, "правоохранительные органы должны дать оценку правовую".

"Я думаю, что они должны открыть дело по факту таких пленок. Далее приобщить его к другим делам о государственных разных моментах, государственных изменах и так далее", - сказал Корниенко.

Кроме того, по его мнению, этот вопрос должен быть серьезно рассмотрен и в парламенте. "Вплоть до создания временной следственной комиссии, временной специальной комиссии. Потому что мы видим уже не первый сигнал о сотрудничестве бывшей власти с Российской Федерацией через Медведчука, который сейчас является подсанкционной персоной. Относительно как раз угрозы национальной безопасности. Поэтому здесь надо разбираться, давать серьезную оценку", - констатировал Корниенко.

Санкции против Медведчука и его окружения

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Татьяна Поляковская