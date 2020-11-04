По его мнению, "СН" может создать коалицию с какими-то центристскими группами.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что монобольшинства в Верховной Раде существует только юридически, а фактически ее уже нет.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде". "Юридически, да (существует монобольшинство – ред.). А фактически – нет", - заявил Богдан, отвечая на вопрос журналиста.

Читайте такжеВ ОП проект Разумкова по восстановлению е-декларирования назвали "половинчатой мерой"

На вопрос, может ли "Слуга народа" создать коалицию с кем-то, Богдан сказал, что не видит, как она может быть создана. По его мнению, "СН" может создать коалицию с какими-то центристскими группами.

В то же время Богдан не считает, что президент согласен будет сотрудничать с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко, или с ОПЗЖ.

Экс-глава ОПУ допустил, что если коалиция и возможна, то с "Батькивщиной", "Доверием", "За будущее".

Предыдущие заявления Андрея Богдана:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк