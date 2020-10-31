Одним из «краеугольных камней» сотрудничества Украины и ЕС является борьба с коррупцией, отмечает депутат Европарламента.

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что европейские страны ждут от Киева расследования возможных неправомерных действий судей Конституционного Суда Украины.

Об этом она сказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Конституционный кризис - это огромная проблема, но, с другой стороны, мы все признаем, и мы поддерживаем обязательства Украины двигаться по пути демократизации. Это тот путь, который ведет к евроинтеграции. Украина взяла на себя обязательства при подписании Соглашения об ассоциации. Это соглашение содержит определенные обязанности. И сейчас вопрос: готова ли Украина выполнять эти обязанности, уважать международное законодательство, европейские стандарты или нет?» - отметила она.

Депутат Европарламента отмечала, что безвизовый режим между Украиной и ЕС был установлен в ответ на выполнение определенных обязательств, одно из них - это борьба с коррупцией. «Это один из краеугольных камней, это о чем просил ЕС правительство Украины», - подчеркнула она.

«Мы сейчас видим на примере последнего решения КСУ, что некоторые вещи действительно работают. Мы видим, что у КС есть конфликт интересов. Европейские страны ожидают от вас, что вы проведете расследование, разберете дело, и те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях, будут уволены, но все это требует соблюдения верховенства права», - добавила депутат Европарламента.

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Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Константин Гончаров